Andreolli ha analizzato il momento dell'Inter dopo la sconfitta in Supercoppa: "Contro il Milan l'Inter ha messo in campo l'esperienza e la maturità del gruppo. Taremi? Contro il Milan ha fatto la sua migliore prestazione da quando è arrivato all'Inter. Anche nella sconfitta ci sono stati segnali importanti e positivi. Il calcio è così. Merito ai rossoneri che ci hanno creduto fino alla fine in una competizione diversa al di fuori del campionato e che hanno saputo raccogliere al 100% quello che ha seminato. L'Inter nella prima parte di stagione ha avuto qualche infortunio di troppo in difesa riuscendo a trovare soluzioni per garantire sempre continuità. Bisogna trovare soluzioni diverse che devono arrivare da chi ha giocato meno. Fondamentale che ora gli attaccanti stiano tutti bene e che diano un apporto importante come fatto in Supercoppa".