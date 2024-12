"Barella è cresciuto partita dopo partita. È cresciuto umanamente sia come ragazzo sia in mentalità. Ormai è un giocatore sempre più completo. Non solo la solita intensità nelle giocate ma tanta esperienza e senso della posizione. Un centrocampista cresciuto tanto, fondamentale lì in mezzo per dare equilibrio a centrocampo e a tutta la squadra. De Vrij è un giocatore che era già un elemento importante in Nazionale e che si è dimostrato da subito un giocatore di grandissimo livello. Ha vissuto per intero tutta la crescita nelle ultime stagioni di questo gruppo. Anche se ha avuto momenti di difficoltà si è ripreso sempre alla grande. È tornato ad essere un titolare quasi fisso. Si sta ritagliando uno spazio importantissimo. Sta riscoprendo una nuova giovinezza. La fascia sinistra dell'Inter? Loro sono bravi a sfruttare le loro qualità tecniche, la loro esperienza e la loro visione di gioco. Hanno qualità tecnica ma anche qualità di pensiero. Vedere gli spazi giusti e dove andare ad attaccare gli spazi. Sia Bastoni che Dimarco sono molto bravi in questo. Anche se gli avversari li conoscono difficilmente riescono a limitarli. Bisseck è cresciuto in qualità, personalità, in esperienza. Arrivava da un campionato di un livello differente. Non è mai semplice. Ha avuto bisogno di un periodo di adattamento. Ci ha colpito da subito per le caratteristiche, si è fatto trovare pronto dando risposte importanti. Quando è stato richiamato in causa ha dimostrato un'ulteriore crescita. A livello di mentalità ha qualità importanti. Non è più solo un'alternativa ma sta trovando un titolare di questa Inter. Confronto Thuram-Kean? Hanno entrambi un feeling importante con la porta. Vivono la partita in maniera differente. Marcus è fondamentale in tutte le zone del campo, Moise Kean è il primo punto di riferimento nell'area per la Fiorentina. Bisognerà fare attenzione nel marcarlo. Ma non c'è solo lui, la Fiorentina ha tanti giocatori pericolosi. L'Inter dovrà fare attenzione alla fase di non possesso", ha concluso Marco Andreolli.