Andreolli ha definito la partita in programma stasera contro il Bologna come una delle sfide più difficili, un recupero importate. "Il campo è stato rizollato e i ragazzi lo hanno testato nei giorni scorsi. Speriamo che possano offrirci una bella prestazione. Ci sarà bisogno di tutti, bisognerà recuperare tutti i giocatori. Pavard ? Nella seconda parte di stagione conterà l'esperienza. Ti giochi gli obiettivi più importanti. I giocatori chiave, che hanno nel proprio bagaglio l'esperienza saranno importanti. Pavard importante a livello difensivo ma anche in fase di costruzione. Recuperarlo è fondamentale", ha sottolineato Marco Andreolli.

"Il Bologna ha perso tanti punti per strada e cerca una reazione. Sta vivendo un ottimo momento di forma, l'anno scorso ha sorpreso. È una squadra che ha talento, ha fatto crescere tanti giocatori e vuole giocare un calcio offensivo. Quella di questa sera è una gara assolutamente difficile. Bisognerà mettere qualità nel possesso contro questo Bologna. Mi aspetto un Bologna aggressivo, cerca di recuperare palla nel più breve tempo possibile. Serve un'Inter attenta, in grado di trovare la propria qualità nel costruire gioco e spazi davanti. Se vieni fuori dalla prima aggressione si aprono gli spazi giusti. La reazione alla sconfitta? Il calcio è questo. Si attacca e si difende in 11 e tutti devono partecipare ad entrambe le fasi. Questa è sempre stata la forza dell'Inter. Ci sono dei momenti nei quali bisogna saper soffrire. L'Inter lo fa sempre in maniera contatta e con equilibrio. Sarà importante mantenere questo equilibrio", ha concluso Marco Andreolli.