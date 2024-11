Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera tra Inter e Napoli: "Parliamo di sfida al vertice, anche se siamo appena ad un terzo della stagione. Il confronto sarà importante, il Napoli ha iniziato benissimo con l'Inter anche se arriva da una brutta sconfitta, quella contro l'Atalanta. C'è voglia di mettere in campo una bella prestazione. Questa squadra ha il vantaggio di poter preparare la gara in tutta la settimana perché non ha le Coppe. Per Conte questo aspetto è determinante. Il gruppo è rimasto quasi invariato dallo scudetto, ha aggiunto qualità e fisicità. Questa per l'Inter è una partita complicata. Il Napoli si difende bene, ha qualità a metà campo e sfrutta gli spazi con grande qualità. Serve una partita di grande attenzione. Il fatto di non aver subito gol nelle ultime partite e di aver ritrovato la volontà di soffrire quando c'è da soffrire, sicuramente è fondamentale. E sarà fondamentale in tutta la stagione. Ci sono tantissimi impegni e si gioca con grandissima frequenza. Diventa fondamentale saper disputare gare meno spettacolari".