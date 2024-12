Marco Andreolli ha voluto sottolineare l'importanza per l'Inter della trasferta contro la Lazio: "Sarà fondamentale cercare di chiudere per il meglio l'anno solare. In questo momento bisogna cercare di continuare a premere sull'acceleratore, quelle davanti continuano a vincere. L'Inter, è obbligata con una partita in meno a tenere il passo delle altre. Questa sicuramente è una delle trasferte più toste. Non è facile ma bisogna continuare a fare punti. C'è un po' di pressione in più con una partita in meno. L'asterisco ti obbliga a continuare a vincere. Contro la Lazio l'Inter ha fatto punti in trasferta ma con fatica. I giocatori di Baroni stanno facendo bene, sono esplosi. Bisogna continuare a tenere il ritmo di chi è davanti e cercare di portare a casa punti pesanti. Tornare in campo subito è fondamentale dopo la sconfitta con il Bayer Leverkusen. La sconfitta brucia per come è arrivata, l'Inter non ha fatto una partita al suo livello per alcuni momenti della gara. Giusto che faccia male. Dal punto di vista della classifica fa meno male quella vittoria".