Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera a San Siro tra Inter e Como : "Una partita speciale perché ci avviciniamo alle feste, è sempre particolare e difficile affrontare questi match con la giusta determinazione. Serve ancora mettere in campo tanta attenzione ai particolari. Ci apprestiamo a vivere una bella serata. Non sarà una gara semplice. Bisogna mantenere da subito alta la cattiveria".

"Gestione delle forze? Tutti a Appiano Gentile stanno lavorando al massimo e stanno rendendo al massimo. Anche i giocatori che giocano meno. Tutti riescono a rendere al 100%. Importantissima la gestione delle forze, del gruppo. Ruotare tutti i giocatori perché tutti riescano ad avere più o meno lo stesso minutaggio. Con tanti impegni c'è bisogno di tutti. Questo è un grande merito di Simone Inzaghi. E un merito di tutti i giocatori. Tutti incidono, anche in zona gol. Questo è un marchio di fabbrica dell'Inter di Simone Inzaghi. Ci sono momenti in cui gli attaccanti non segnano, quindi è importante poter contare su tutti. La parola chiave è continuità. Nessuna squadra in Europa è riuscita ad avere la continuità di Simone Inzaghi. Anche nei momenti di difficoltà, gestiti con l'esperienza della grande squadra. Non è semplice, anno dopo anno, ritrovare le giuste motivazioni. L'attacco funziona alla grande. Tutti hanno avuto un rendimento costante. Abbiamo visto giocatori crescere come Marcus Thuram che quest'anno è esploso con numeri, gol, assist, giocate importanti. Il Como? Sta vivendo un ottimo momento di forma, sembra aver superato un momento difficile. Arriva da tre risultati utili consecutivi. È una squadra che ha qualità. Mi aspetto un Como entusiasta a San Siro. Fabregas è un allenatore sempre positivo, anche nelle sconfitte. Ha grandissimo entusiasmo, il progetto del Como è un progetto a lunga scadenza e importante. Bisogna essere bravi a togliergli la loro leggerezza mentale. Nico Paz? È uno dei prospetti più interessanti, esploso quest'anno. Bisogna fermarlo con il lavoro di squadra e di reparto, con grande concentrazione. Bisogna lasciare poco spazio alle ripartenze del Como", ha concluso Marco Andreolli.