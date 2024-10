Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, Marco Andreolli , ex difensore, ha parlato così della sfida di stasera contro l'Inter : "E' sempre stata difficile per entrambe, per l'Inter è sempre stata una partita delicata. Gli scontri tra queste due squadre sono sempre state belle partite, ne ricordo tante con tanti gol e grandi emozioni. Speriamo di assistere a una bella partita, divertente e che ci possa essere spettacolo per le qualità in campo delle due squadre.

L'Inter in questo momento sta avendo dei piccoli momenti di difficoltà come ce li stanno avendo tutti, per adesso è un campionato molto equilibrato, pensare che l'Inter non potesse trovare difficoltà era impensabile. Quando inizia una stagione si riparte da zero, sarà un'annata particolare per tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, i nuovi format tolgono tante energie. Dal post Covid i giocatori impegnati in nazionale e nelle coppe europee fanno fatica a staccare da una stagione all'altra, è un continuo lavorare sulla fatica e continuare a gestire tanti impegni sarà complicato per tutti. E' una stagione particolare e difficile per tutti".