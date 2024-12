Marco Andreolli non sottovaluta il Parma , che stasera affronta l' Inter a San Siro e che in questo campionato ha sempre fatto bene contro le grandi: "Il Parma ha una squadra giovane con giocatori di talento. Il suo allenatore ha sempre dimostrato di voler giocare a calcio. E contro le grandi si è sempre dimostrata all'altezza. Quando ha spazi per attaccare sa far male. Il fatto di non aver giocato a Firenze in questo momento obbliga l'Inter a puntare al bottino intero. Il Parma sta attraversando un ottimo momento di forma, due vittorie nelle ultime tre partite. Il Parma arriva a San Siro in salute e con entusiasmo. Una squadra che ha trovato grandi stimoli soprattutto con le grandi".

"Inzaghi conferma la rosa scesa in campo a Firenze. L'Inter torna in campo con la stessa formazione in un momento in cui c'è qualche assenza soprattutto in difesa. In panchina ci sono giocatori duttili, pronti ad entrare nel corso della partita. L'Inter ha cambiato tanto l'anno scorso, ma tutti si sono sempre integrati subito alla perfezione come Sommer e Thuram. Vedere così tanti nerazzurri nella top 11 della serie A 2023/24 è qualcosa di logico vista la straordinaria annata dell'anno scorso. Ce ne sarebbero stati altri da inserire. Tutti hanno saputo dare il contributo. La condizione psicofisica dei nerazzurri ha tardato un po' quest'anno ad arrivare. Qualche giocatore ha fatto un po' più fatica. Aver preso qualche gol in più è figlio di questo, di quanto ha giocato l'Inter l'anno scorso. Alcuni gol subiti sono arrivati per un discorso di concentrazione e determinazione. Ora sta subendo poco o nulla, cresciuta la condizione è cresciuta anche la solidità difensiva. In questo momento i tanti impegni obbligano Inzaghi a fare rotazioni continue. Tutti si devono sentire dei titolari. La bravura del gruppo è stata quella di non lasciare indietro nessuno. In stagioni così lunghe trovare qualità e supporto di tutti diventa fondamentale. Avere tutta la rosa a disposizione è fondamentale. Sommer è un portiere di grandissima esperienza e affidabilità. Ha dato da subito il suo contributo. Thuram sta molto più vicino alla porta, interagisce alla perfezione con Lautaro. Sono efficaci anche cambiando il posizionamento in campo. Spesso si sono scambiati le posizioni, anche quest'anno sta succedendo. Thuram è cresciuto tantissimo in fase di realizzazione, lo abbiamo visto fare gol in tanti modi. Mkhitaryan ha un pensiero tattico di un livello superiore. È un centrocampista ancora più totale. In grado di dare qualità ed equilibrio", ha concluso Marco Andreolli.