"Giocatori in Nazionale? Questi giocatori sono abituati a questo carico di lavoro e a dover giocare sempre e ininterrottamente. Bisogna cercare di ruotare il più possibile. Ci sono tanti elementi e tutti sono di qualità. Asllani? Ha messo minuti nelle gambe in Nazionale. Quando non giochi con continuità non è mai semplice trovare la migliore condizione. Barella ha una maturità tale che può interpretare diversi ruoli a centrocampo. È un giocatore di caratura mondiale, fondamentale per Inzaghi e per Spalletti in Nazionale. Il gol di Lautaro con l'Argentina? Trovare un gol così bello e raggiungere Maradona è una cosa ancora più importante per lui. Continua a stupirci. Ci auguriamo che trovi questo gol anche con la nostra maglia. Per un attaccante quello è un gol che racchiude tutte le qualità che un grande attaccante ha e deve avere. In questo momento è uno degli attaccanti più completi nel panorama mondiale. Ha il tempismo giusto nell'area di rigore. È un giocatore che non si accontenta mai. Questo tipo di mentalità fa la differenza. È un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio. Correa? Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti che in determinati momenti della gara possono essere importanti. Nelle occasioni in cui è stato impiegato ha saputo comunque sempre farsi trovare pronto. Negli ultimi anni gli manca un gol o quella partita che lo possa far svoltare in senso positivo a livello di esperienza in maglia nerazzurra. Due gol li ha trovati all'esordio. Chissà che incominciare da titolare non possa essere di buon auspicio per lui. Gli auguriamo di trovare questo gol affinché si sblocchi definitivamente. Acerbi anche in una stagione dove è stato più in difficoltà, rimane una garanzia per Inzaghi", ha concluso Andreolli.