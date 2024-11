Intervistato da Prime Video, Mikel Arteta , allenatore dell'Arsenal, ha parlato così verso la sfida di questa sera contro l'Inter : "Per non spegnere il fuoco nel calcio bisogna sempre crederci e pensare che domani è un altro giorno: sia quando sei in alto, che quando passano momenti peggiori. Alla fine è crederci, portare energia, trasmettere la voglia nel fare quello che ci piace di più al mondo: giocare a calcio. Parliamo sempre di questo e della capacità di trasmettere energia. Non ci sono tanti altri stadi nel mondo che trasmettano così tanta energia come San Siro. Questi sono gli scenari in cui vogliamo giocare e non vediamo l'ora di scendere in campo. Infortuni? È da inizio stagione che abbiamo questo problema: ci siamo adattati, abbiamo affrontato tante partite in inferiorità numerica.

Però questo ha rafforzato la squadra. Sappiamo perfettamente come giocheremo e cosa fare per battere l'Inter, siamo pronti. Se faremo calcoli verso il campionato? No, l'unico calcolo che faremo è quello per capire come battere l'Inter. Se faremo bene i calcoli e vinciamo, sarà la nostra vitamina per poter affrontare il Chelsea in campionato. A me piace da morire allenare questa squadra, ogni giorno mi diverto e prendo ispirazione: è una sfida. È una gioia allenarli. Se faccio quello che faccio senza divertirmi, devo trovare un'altra occupazione perché c'è un problema. Più fortunati di così... di essere qui, a Milano, in questo stadio: ho debuttato qui a 17 anni con il PSG. Per me è molto importante San Siro, ho una voglia pazzesca di vivere questa partita".