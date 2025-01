Kristjan Asllani , centrocampista nerazzurro, ha concesso un'intervista ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Empoli . Ecco le sue parole: "Indossare questa maglia fa sempre un certo effetto. Sono arrivato a 20 anni, ora ne ho 22, ho un Europeo sulle spalle e sicuramente mi sento maturato anche se devo continuare a lavorare. Per me è fondamentale avere un gruppo unito, i miei compagni mi hanno sempre sostenuto dentro e fuori dal campo e mi hanno aiutato a crescere.

Ero un bambino che aveva continuamente il pallone tra i piedi. Il calcio mi ha sempre fatto divertire ed emozionare e ha fatto sì che io potessi vivere momenti incredibili come la vittoria dello Scudetto lo scorso anno. È stato mio padre a farmi appassionare al calcio, ricordo che andavo sempre a guardare le partite con lui. Poi la passione vera me la trasmettano i tifosi che sono l’anima di questo sport: andare in campo e giocare per loro è un qualcosa che mi rende orgoglioso.