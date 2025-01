Al termine di Sparta Praga-Inter, Kristjan Asllani ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Quando non chiudi le partite diventa difficile, però siamo contenti perché non era una partita semplice e ci portiamo a casa tre punti importanti. Arrivare in fondo? Sicuramente, dobbiamo sentirci una squadra forte, lavoriamo tutti i giorni. Arrivare in fondo non è facile, ma sappiamo gli obiettivi che abbiamo. L'importante adesso è arrivare tra le prime otto e qualificarci".