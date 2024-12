Intervistato da SportMediaset, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto: "C'è molta discussione su questo. Non è che se uno parla di Scudetto è più forte o si sente più forte, noi continuiamo a cercare di giocare le nostre partite, di fare il meglio, il massimo... Non sono discorsi che portano a fare qualcosa in più. Ci sono tante squadre che lottano in pochissimi punti, noi ci siamo trovati molto in alto, abbiamo fatto una serie di vittorie notevoli, ma siamo alla 16esima...