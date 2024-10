Da giugno a quasi novembre: come ha visto Mario in questi cinque mesi di allenamenti?

"Motivato e determinato, carico come non mai. In questi mesi Mario non ha mai mollato, si è sempre allenato per 4-5 volte alla settimane pur non avendo la certezza di una chiamata. Questo per me significa avere mentalità, Balotelli è rimasto sempre sul pezzo e ciò ha fatto la differenza. È ovvio che non può avere il ritmo gara, ma lui è in forma e mi ha detto che alle visite mediche col Genoa l'hanno trovato bene, in linea coi parametri".