Nel corso della lunga intervista concessa a Matteo Caccia, Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha raccontato così il suo legame con i colori nerazzurri: "Io sono sempre stato un grande tifoso del Cagliari, era il mio sogno. Ho tanti parenti e amici tifosi dell'Inter e quindi ho gioito con loro delle vittorie dell'Inter. Per me è sempre stata tra le grandi quella per cui ho sempre simpatizzato: mi è sempre piaciuta la storia e i colori. Quando l'Inter vinceva, ero felice come fosse il Cagliari. Cagliari è casa ed è nel mio cuore, l'Inter ci è entrata: ho avuto tante opportunità per andare via da Cagliari, più di un paio di squadre importanti che non direi mai, ma ho scelto perché per rispetto del tifoso non sarei potuto andare in alcuni club.