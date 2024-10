Amore di famiglia — «La passione per il calcio me l'ha trasmessa mio padre, sono cresciuto andando a vedere le sue partite e giocando a bordocampo con i figli dei suoi amici. A tre anni e mezzo mi ha accompagnato per la prima volta alla scuola calcio e da lì è partito tutto. Sono tanti gli sport che mi appassionano ma il calcio è il mio primo amore, mi regala delle emozioni inspiegabili», ha aggiunto Nicolò spiegando che la famiglia è tutto per lui. «Quello che faccio, lo faccio perché il calcio è la mia passione ma soprattutto per loro che sono sempre con me, nei momenti belli e in quelli difficili», ha aggiunto.

Feste scudetto — «La parata sul pullman è stata incredibile, ci meritavamo di vivere una giornata così con la nostra gente. L'affetto non è mai mancato, in tutti questi anni, ci hanno sempre spronato e applaudito e in quel momento ho sentito davvero cos'è l'Inter per i tifosi: quel giorno rimarrà impresso nella mente di tutti. Il primo Scudetto è un'emozione nuova e unica, il secondo è stato speciale in un altro modo. Al primo avevo fatto una foto con la mia famiglia, così l'abbiamo voluta rifare per avere un altro ricordo legato a quel momento», ha detto invece sui due titoli vinti con la maglia nerazzurra, uno nel 2021 con Conte in panchina, l'altro, quello della Seconda Stella con Inzaghi.

Curiosità — Barella ha raccontato che con Bastoni, Dimarco e Darmian si sfidano spesso in allenamento perché sono competitivi e gli piace confrontarsi in campo. «Mi sarebbe piaciuto sfidare Ronaldo II Fenomeno, forse non sarei stato contento di marcarlo... ma sicuramente mi avrebbe fatto piacere vederlo dal vivo e da vicino sul campo. Come mi carico per una sfida?

In questo sono cambiato tanto, prima stavo in silenzio e mi concentravo così, ora invece mi piace stemperare gli animi, coinvolgere i miei compagni e fare gruppo», ha concluso.

(Fonte: Matchday Programme)