Vlahovic ha doppiato Lautaro quest'anno come gol. Che vuol dire?

"Vlahovic per essere decisivo deve fare gol, Lautaro anche se non segna fa bene altro. Sono due attaccanti differenti. Vlahovic deve togliere un po' di frenesia, che ha perché sa che per essere decisivo deve segnare. Se ne mangia alcuni, ma alla Juve serve che finalizzi lui. Lautaro nell'Inter può anche fare l'assist-man, non deve segnare per forza. E' istintivo Vlahovic, come nel gol di ieri, ma se deve pensare un po' di più fa fatica perché è frenetico".