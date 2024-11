«Vince in scioltezza in campionato, però il Lipsia è un’insidia, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Delle tedesche non bisogna mai fidarsi, lo sa benissimo Inzaghi, che ha l’opportunità di mettersi in condizione di ulteriore vantaggio. Gli attaccanti stanno benissimo, come dimostrato a Verona, e anche i sostituti dei titolari hanno dato risposte convincenti: all’orizzonte ci sono altre sfide delicate, non è possibile allentare per un attimo e i campioni d’Italia lo sanno, perché Inzaghi non tradisce mai e sa tenere altissima l’attenzione».