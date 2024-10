"L'Inter è un club prestigioso e storicamente vincente e che lo ha seguito nell'anno del triplete di Mourinho. Per fortuna Sommer non ha spesso a che fare con il campo sintetico. Mi ha chiesto come si comporta (il sintetico) e aveva bisogno di consigli per questo. Poi ci siamo parlati in maniera cordiale come sempre e non abbiamo parlato di calcio. Se gli ho dato consigli sul campo? No, il campo è la grande incognita per le squadre che ci affrontano per quanto riguarda il rischio infortuni. Per questo l'ho indirizzato sulla scelta delle scarpe più adatte, così è più a suo agio e non succede nulla".