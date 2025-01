Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha rivissuto il derby di Milano ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Se io perdevo il derby, non uscivo per una settimana: non andavo al bar a bere il caffè, stavo lì schiscio a fare allenamento e poi andavo a casa. Il mio primo derby? E' stato in Coppa Italia, il 6 settembre '81: a noi bastava un pareggio, c'erano ancora i gironi. Finisce 2-2, faccio gol io: angolo di Pasinato, colpo di testa di Altobelli e io al volo di sinistro la infilo dentro. Sì, diciamo un po' di fortuna. Una volta Maldini mi fa fallo, io voglio battere veloce: metto la mano sul pallone e lui mi entra sulla mano. Mi guarda e mi schiaccia l'occhio: finisce lì. Magari con un altro ci si innervosiva in modo diverso: Van Basten che forte era? Ti menava, ti buttava in faccia la sabbia... Però era un fuoriclasse assoluto, l'avversario più forte che ho marcato.