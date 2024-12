Inter straripante contro la Lazio:

"La gara di ieri sera è stata una sentenza del campionato. Perché l'Inter ha dimostrato di essere una squadra top, un'Inter spettacolare che ha riportato con i piedi per terra una Lazio che, come pensavo io, ha fatto un ottimo lavoro grazie a Baroni, ma non è vero che sono tutti titolari. C'è gente inesperta e poi ieri mancavano alcuni elementi come Romagnoli, Gila, forse ha sbagliato anche Baroni che ha avuto la supponenza di affrontare l'Inter, più titolata e forte, di affrontarla a centrocampo con quel 4-2-3-1. Il messaggio che arriva è diretto a chi nel club pensava che a gennaio non si debba fare il mercato. Temo che questo 6-0 possa lasciare un segno. E' un risultato umiliante".