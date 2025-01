Juve, per Motta ancora un altro pareggio:

"In questo momento pensare a cambiare allenatore sarebbe un de profundis per la società, che ha puntato tutto su di lui. Ho sempre criticato la scelta di Motta, ma era su una panchina con pressioni diverse prima. Allenare la Juventus è un'altra cosa. Per me i giocatori faticano a capire cosa vuole Motta. La Juventus non perde, è vero, ma non si può dire che quello di ieri sia stato un buon pareggio. Ma se non arriva neanche al quarto posto che succede? E' una squadra che non sa più vincere".