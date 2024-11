"Antonio Conte ha vestito i panni dello stratega, non ci vuole molto per capirlo, basta osservare quello che ha detto e fatto in passato. Dice “Bisogna cambiare il protocollo” e fa passare il tutto come un tentativo di dare ordine al calcio in generale, mica solo per generare un tornaconto personale. Ma, ci consenta, “Ccà nisciuno è fesso” (cit.). Il popolo non ha tradotto le parole dell’ex ct con “Evviva Conte che vuole un regolamento più corretto per il bene del giuoco e di tutti noi!” ma “Marotta lig! L’Inter rubbba!” (con tre B). In fondo se vuoi lanciare un messaggio “puro” lo fai a mente fredda e nei luoghi adatti, se invece intendi mettere pressione al tuo avversario - magari quello che ritieni più competitivo in ottica scudetto - allora lo pizzichi al momento giusto.