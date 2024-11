Yann Bisseck è in un momento molto positivo e ogni volta che viene chiamato in causa da Inzaghi fa buone prestazioni. Ecco le sue parole a Inter TV: "Siamo felici. Era una partita difficilissima, ma sappiamo cosa possiamo fare. Abbiamo fatto un'ottima gara e siamo felici per i tre punti. Volevamo fare più gol ma non sempre funziona. Dovevamo difendere forte, abbiamo fatto così e siamo felici. Abbiamo tanta fiducia in noi stessi. Siamo veramente forti in difesa. Nelle prossime partite vogliamo fare più gol. Ma se vinciamo come oggi siamo felici".