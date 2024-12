La delusione di Yann Bisseck per la sconfitta dell'Inter con il Bayer Leverkusen è tangibile anche nell'intervista ai microfoni di Inter TV: "Questo è il calcio. Avevamo preparato bene la partita. Prendere gol alla fine non è mai bello. Devo dare merito agli avversari che giocano molto bene, soprattutto quando hanno il possesso palla. È una squadra molto aggressiva".

"Noi per gran parte della partita abbiamo fatto il nostro e siamo rimasti compatti. Lazio? La prepareremo come le altre partite, sappiamo che affronteremo un avversario molto forte e ci prepareremo per lunedì", ha anticipato Bisseck.