Roma presentato Ranieri. Che su Dybala ha detto che farà di testa sua:

"Gli allenatori precedenti non lo hanno fatto giocare sempre perché non riesce ad avere continuità nella prestazione dal punto di vista fisico. Credo che sia un grande fallimento. Nulla contro Ranieri, anzi, ottimo allenatore, schietto, con passione, ma credo che partire da Mourinho e arrivando ora qui credo sia il più grande fallimento di questa società. Ranieri non è che possa migliorare la situazione. Sono contento che si stato accolto bene dall'ambiente, ma mi sentirei deluso dopo aver speso tanti milioni di finire una stagione con Ranieri. Bisognerebbe capire perché certi allenatori hanno detto no alla Roma".