I risultati non sorridono agli emiliani ma per il centrocampista ancora in orbita Inter l'atteggiamento è quello giusto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 13:51)

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha commentato così il ko interno in Champions League contro il Lille (1-2). Queste le parole del ragazzo che è rimasto in orbita Inter dopo il trasferimento in Emilia: "Dispiace, perdere fa sempre male. Anche oggi abbiamo fatto una partita tosta, difendendoci bene e prendendo un gol che si poteva evitare.

Poi siamo stati bravi a riaprirla ma non siamo riusciti a tenere il risultato. Sappiamo che competizione è la Champions League, abbiamo dimostrato di poterci stare ma manca ancora qualcosa per toglierci delle soddisfazioni, quel pizzico di cattiveria sotto porta. Continua un periodo intenso, pieno di partite. Non c’è tempo per pensare, c’è solo da lavorare e ricominciare a vincere già da sabato con il Venezia”, le parole ai canali ufficiali del club rossoblù.