Esce ridimensionato il Napoli dal ko contro l'Atalanta?

"La squadra di Conte più solida che spettacolare. ha detto che l'Atalanta è oggi più forte del Napoli e dice bene. Il Napoli negli undici è una squadra altrettanto forte, certo vincere lo Scudetto a Napoli non è semplice, a Bergamo ancora di più. Per me l'Atalanta farà fatica a vincere lo Scudetto ma può battere chiunque. Mi ha meravigliato il 3-0. Mi aspettavo che l'Atalanta se la giocasse ma c'è stata una netta supremazia che non mi aspettavo. Non aspettiamoci comunque spettacolarità da Conte".