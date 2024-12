Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi aveva detto di essere favorevole al rinvio della gara di Coppa Italia con la Fiorentina dopo il malore di Bove. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, annuncia che la squadra di Palladino tornerà in campo già mercoledì sera (in programma alle 21) nella partita valida per gli ottavi. Le sue parole sono arrivate dall'ospedale Careggi dove è stato a trovare il calciatore ricoverato.

«Edoardo è riuscito a parlare con la squadra e ha convinto i compagni a scendere in campo mercoledì. Quindi scenderemo subito in campo già in settimana perché c'è voglia di ritornare a vivere in fretta grazie anche proprio all'entusiasmo del giocatore. Ci ripeteva solo che vuole giocare e ha capito il grande affetto dei tifosi viola ma in generale di tutto il mondo del calcio. C'è stata una grande ondata di affetto nei suoi riguardi e devo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno chiamati. Non c'è stata società che non si sia fatta sentire, a cominciare dall'Inter. Questa mattina Edo si è svegliato autonomamente dopo che ieri sera era stato intubato. Al momento non possiamo parlare del suo futuro in termini di attività calcistica ma siamo tutti più tranquilli e siamo felici di averlo riabbracciato», ha detto il dirigente viola.