Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex calciatore, ha parlato così dell'Inter di Simone Inzaghi: "Inzaghi poco elogiato in Italia? E' vero, quando ci sono partite chiave Inzaghi non sbaglia quasi mai, già dai tempi della Lazio. Inzaghi ha grandi meriti nell'espressione dell'Inter di oggi. Forse l'unica cosa che gli si può imputare è il senso di appagamento che si sta vedendo un po' quest'anno.

Milan-Roma? Obbligo di vittoria per il Milan sì, è una partita tra due deluse del campionato. Entrambe avevano traguardi diversi. Anche un ko per la Roma sarebbe grave, perché metterebbe in crisi anche lei. Entrambe hanno problemi ambientali, vedo un percorso ad ostacoli per entrambe".