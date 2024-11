A TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni in vista del big match di domenica tra Napoli e Atalanta

"Credo che l'Atalanta abbia i mezzi per mettere in difficoltà questo Napoli, soprattutto sul ritmo che mette la squadra di Gasperini. Se l'Atalanta dovesse scardinare la difesa del Napoli, diventa un bel problema per Conte. Nei suoi commenti è stato furbo nello sminuire i meriti del Napoli".