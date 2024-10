Le parole del tecnico: "Conte è la garanzia per un ciclo, non è stato preso per fare una sola stagione e sparare tutte le cartucce"

18 ottobre

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Cristian Bucchi, tecnico, ha parlato così della corsa scudetto partendo dal Napoli: “Conte è la garanzia per un ciclo, non è stato preso per fare una sola stagione e sparare tutte le cartucce. E’ stato preso per creare una mentalità che possa durare per sempre, un po’ come la mentalità Juventus. Va costruita negli anni, va allenata, la Juventus ha creato negli anni di vincere e continuare a vincere essendo immersi nelle pressioni.

Napoli mette pressione, vanno in 60mila allo stadio e ci son 3 milioni che vivono per il Napoli. Chi va a Napoli sa qual è il mondo Napoli, tra esaltazioni e delusioni. Il Napoli non era pensato per vincere lo scudetto, ma per creare la basi su cui improntare il futuro. Si sta facendo qualcosa di importantissimo a Napoli, stanno facendo di meno all’Inter e questo rimette in gioco un po’ tutto e il campionato è equilibrato".