Buchanan: “All’arrivo all’Inter è stato wow, ho trattenuto il respiro. Voglio tornare e fare la differenza”

"E' stato uno di quei momenti 'wow'. Ho dovuto trattenere il respiro quando sono entrato nello spogliatoio composto da giocatori così forti, l'ho sempre sognato. Passare da Brampton a giocare per una squadra così è una cosa speciale. Sto cercando di imparare l'italiano, ma diciamo che è un processo difficile (ride, ndr). Spero di migliorare. Mi stanno aiutando in tanti, ovviamente c'è Marcus Thuram che parla un ottimo inglese. Il mio ruolo preferito? Come ala, in un 4-3-3, quello è il mio ruolo naturale dove posso provare a fare la differenza. Nell'ultimo terzo di campo".