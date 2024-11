Gianluigi Buffon, ex portiere e ora capo delegazione della Nazionale, ha parlato in zona mista a margine dell'evento che si sta tenendo a Torino della presentazione della "Kings League" in Italia.

"È un qualcosa di speciale e particolare. Ha attecchito tanto in altri Paesi che fanno del calcio uno sport nazionale e quindi immagino anche che in Italia sarà così. L'importante è mantenere, come tutte le cose che si fanno, il livello alto. Per ora il calcio tradizionale va bene così. Poi si può prendere spunto un po' da tutto per cercare di rendere sempre di più attraente uno spettacolo. Perché ormai la partita è diventata ormai un evento tutti gli effetti".