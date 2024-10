L'ex tecnico, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della lotta al vertice in Serie A

Del campionato di Serie A, domani alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, e della lotta al vertice ha parlato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il tecnico Gigi Cagni:

"Non mi stupisce che il Napoli sia primo in classifica, mi aspettavo facesse così bene con un allenatore esperto e senza coppe. Juventus e Milan sono dietro a Inter e Napoli. La Juve non ha i giocatori di qualità che hanno Inter e Napoli. Lo scudetto se lo giocano Inzaghi e Conte”.