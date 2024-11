"Rigore? Oggi per la prima volta ho provato un'altra cosa. I portieri mi studiano. Ho provato a guardarlo fino alla fine e l'ho messo morbido nell'angolo. Sono contento perché voglio continuare a segnare. Il segreto non lo so se lo posso dire. Io in allenamento avviso i portieri dove calcio. Dico sinistra e chiedo di buttarsi lì per vedere se lo prendono, tirandolo forte. Ma non ci arrivano. Il lavoro deve essere perfetto. Oggi ho cambiato il rigore, il modo di calciarlo. L'ho messo morbido. I miei compagni hanno fatto tante partite, sono tornato dopo settimane. Sono contento, sono uscito senza problemi. Il mister ha fatto turnover. Non è stato facile giocare con l'Arsenal I nostri difensori hanno lavorato benissimo. Come squadra e sacrifico eravamo tutti pronti. Sono contento, ne avevo bisogno. Ho fatto 90 minuti in due partite", ha concluso Calhanoglu pensando già al Napoli.