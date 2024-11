"Intensa, con molti duelli. Abbiamo cercato sempre le punte, ma i difensori del Napoli hanno lavorato bene. Nel secondo tempo siamo andati più sui quinti per allargarli, ma non siamo riusciti a segnare. Una gara molto intensa, un 1-1 alla fine".

Ti aspettavi questo equilibrio in Serie A?

"Tante squadre si sono rinforzate, ci sono tanti nuovi giocatori, noi siamo gli stessi, solo due o tre acquisti. Il campionato è lungo ed equilibrato, vogliamo stare lì, diamo il massimo, non è facile giocando ogni due o tre giorni. L'Arsenal è fortissimo, oggi col Napoli, non è stato facile. Abbiamo dato tutto in campo".