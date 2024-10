In un'intervista concessa alla testata turca Milliyet, Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale allenata da Montella e centrocampista dell'Inter , ha parlato anche del suo futuro in vista dei suoi ultimi anni di carriera. Ecco le sue parole:

"Il periodo di ritiro di 45 giorni che abbiamo vissuto durante gli Europei del 2024 in Germania è stato, secondo me, uno dei punti di svolta più importanti per la nostra squadra. Ci siamo uniti e siamo diventati una famiglia. In questo ritiro, il legame di amicizia tra noi trasformato in un legame di fratellanza. Questo legame continua a rafforzarsi anche in termini di gioco", ha detto a Milliyet.