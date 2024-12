Hakan Calhanoglu ha parlato anche del rapporto con il suo allenatore Simone Inzaghi. Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il centrocampista turco ha svelato un retroscena sulle telefonate del tecnico piacentino per convincerlo ad approdare in nerazzurro.

"Sicuramente sì. Ha visto la mia qualità e la mia intelligenza in campo. Ha avuto l’intuizione di trasformarmi da mezz’ala in regista. Ed è stata la svolta nella mia carriera. Mi ricordo che, qualche anno fa, lo avevo già incrociato quando guidava la Lazio. Anche quella era una squadra che giocava bene. Mi vengono in mente le sue telefonate prima di arrivare all’Inter. Le sue parole sono state stimolanti e mi hanno convinto della scelta. Ha spinto tanto per farmi venire. Siamo arrivati insieme e, dopo tre anni e mezzo, si può dire che abbiamo fatto qualcosa di importante".