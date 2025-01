"Dopo due mesi mi sono infortunato con una frattura da stress, mi sono rotto un osso del piede, ma volevo continuare a giocare ed è stato un errore. Ancora oggi non so perché abbiamo deciso che dovessi giocare. Dopo un anno, ho perso il 75% della potenza nella mia gamba. L'allenatore era Roberto Mancini e gli dissi: "Non ce la faccio più'. Devo fermarmi, non posso". Avevo 29 anni e in quel momento ho pensato di mollare il calcio. Quando ho cominciato a sentirmi meglio, sfortunatamente hanno deciso di cedermi ad un altro club. Ed è stata la chiave, il momento giusto per cambiare squadra perché non sentivo più la fiducia intorno"