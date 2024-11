Caressa: “Dimarco? Ragazzi, che piede! E’ fra i migliori esterni al mondo”

Sul canale YouTube, Fabio Caressa come di consueto ha stilato la top XI dell'undicesima giornata di Serie A, citando Federico Dimarco

Sul canale YouTube, Fabio Caressa come di consueto ha stilato la top XI dell'undicesima giornata di Serie A, citando Federico Dimarco, grande protagonista della vittoria dell'Inter a San Siro contro il Venezia, grazie al grande cross per Lautaro Martinez:

"Dimarco? Ha delle pecche a livello difensivo, tanto che Inzaghi non lo utilizza più come prima da terzo, anche perché ha soluzioni diverse lì. Ma ragazzi, che piede: la mette con le mani, non col piede. E' uno dei migliori esterni del mondo".