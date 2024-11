Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per parlare dei tanti problemi fisici e dei tanti infortuni che stanno colpendo di recente i calciatori: "Negli ultimi 10 anni la velocità del gioco è aumentata del 40%, dando già un'idea di come sia tutto diverso rispetto ad un tempo e a che ritmo si giochi adesso. Poi se ci mettiamo anche al dover giocare una gara ogni 2-3 giorni per le competizioni europee, non ci si riesce più ad allenare e a recuperare bene. Ecco che gli infortuni sono all'ordine del giorno".