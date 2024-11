È il pensiero di Luciano Castellini, ex portiere del Napoli e poi a lungo nello staff tecnico dell'Inter, ospite di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno

"Inter e Napoli restano le due principali favorite per lo scudetto? Io ci metto anche l'Atalanta, perde pochissimi colpi. È comunque affascinante che ci siano tante squadre lì, vincerà chi è più abituato a vincere".

È comunque affascinante che ci siano tante squadre lì, vincerà chi è più abituato a vincere". "L'Atalanta gioca serena, non ha pressioni, anche se la pressione fa parte dell'approcciarsi alle vittorie, imparare a gestirla è fondamentale", aggiunge Castellini, che da ex portiere dice la sua anche sui due numeri uno di Inter e Napoli: