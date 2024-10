Giocatori simili a me? Mi vengono in mente Zielinski, che mi piace tantissimo, Dybala che fa un calcio incredibile, mentre tra i miei compagni c'è Gudmundsson che però rispetto agli altri due è più istintivo, con qualità comunque elevate. Bastoni? Basto per me è come un fratello, ci siamo conosciuti che avevamo otto anni e ne abbiamo passati dodici insieme, tutti i giorni fino ai venti. Penso a lui e sono veramente felice della persona e del giocatore che è diventato sia per l'Inter sia per la Nazionale".