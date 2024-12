Intervistato da TMW, Andrea Compagno, ex attaccante dei cinesi del Tianjin Jimmen Tiger, ha parlato anche del nostro campionato

Con Mancini ha sfiorato la Nazionale. Un rimpianto?

“Non può essere un rimpianto, è stata una grande soddisfazione. È giusto che in Nazionale vada chi gioca nei campionati di prima fascia. Quella preconvocazione è arrivata a sorpresa, impossibile porselo come un obiettivo se giochi all’estero. Certe cose non dipendono solo da te, io cerco di dare sempre il massimo”.