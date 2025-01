Intervistato da Milan TV, Sergio Conceicao , tecnico rossonero, ha parlato così della finale di Supercoppa di domani contro l'Inter: "Il Milan è un grandissimo club abituato a queste partite: ma adesso è importante per i ragazzi. Fare un secondo tempo contro la Juve con quella personalità è stato importante. L'approccio che dovremo avere domani dovrà essere intelligente: abbiamo un giorno in meno di riposo.

Loro hanno lo stesso allenatore da anni e hanno vinto: dobbiamo avere un approccio intelligente, sapere cosa dobbiamo fare. Abbiamo alcuni giocatori che non sono al 100%: quello lo sappiamo, non vogliamo scuse ma è la realtà. Dobbiamo guardarla con umiltà e semplicità: ognuno deve andare al suo limite per il collettivo e per farlo funzionare. Dobbiamo guardare l'Inter con umiltà ma non con paura: con voglia di essere competitivi e vincere la partita. E' una finale, si deve vincere".