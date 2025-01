"Sono molto contento per i giocatori, non era facile. L'ambiente non era al meglio, avevamo pochi giorni per lavorare su cose che erano importanti per me. Affrontavamo due squadre di grandissimo livello, il merito è dei giocatori che hanno assorbito tutto quello che abbiamo detto. Gli avversari hanno qualità, non sta andando tutto benissimo, c'è tanto lavoro da fare. Con umiltà possiamo fare bene 4 mesi, è importante arrivare in zona Champions, dove deve essere il Milan, non al settimo posto come adesso. Siamo contenti, da domani pensiamo al Cagliari"