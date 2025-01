Paolo Condò ha commentato così la vicenda di mercato che tiene banco in casa Inter, ovvero la possibile partenza già a gennaio di Davide Frattesi

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato così la vicenda di mercato che tiene banco in casa Inter, ovvero la possibile partenza già a gennaio di Davide Frattesi:

"Sono sorpreso. Mi aspettavo che si sarebbe arrivati al termine della stagione per prendere una decisione. Se invece l'Inter ha fissato il prezzo, vuol dire invece che Frattesi ha fatto presente in maniera pressante la sua insoddisfazione per i pochi minuti che gioca".