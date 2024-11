Dopo una partita sofferta ma ben condotta per larghi tratti, l'Inter vince contro il Lipsia a San Siro e, in attesa del Liverpool, vola al primo posto

Dopo una partita sofferta ma ben condotta per larghi tratti, l'Inter vince contro il Lipsia a San Siro e, in attesa del Liverpool, vola al primo posto della classifica di Champions League. Ecco l'analisi di Paolo Condò:

"Gli ultimi 20' sono stati di sofferenza per l'Inter, che era sempre lì ma che si è alleggerita nelle punte. In questa Champions League stanno succedendo cose pazzesche, viste le difficoltà di squadre come PSG, Real Madrid e City".