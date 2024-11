Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Roma: "Stiamo bene, siamo pronti per giocare questa partita. Penso che la Roma abbia degli ottimi calciatori, in campo e in panchina: grandissimo rispetto nei suoi confronti e per Ranieri, vedremo alla fine chi sarà più contento.

Se i risultati delle altre ci mettono pressione o rappresentano uno stimolo? Per noi ogni partita rappresenta uno stimolo. Ai ragazzi dico sempre di non guardare gli altri e la classifica, dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare la nostra corsa. Chi è davanti oggi è la squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato a mani basse (l'Inter, ndr) e la squadra che ha vinto l'Europa League e si è qualificata per la Champions League (l'Atalanta, ndr), non stiamo parlando di due squadre qualunque. Noi dobbiamo pensare a noi e a fare il nostro percorso, sapendo che altri sono più avanti avendo avuto più tempo per lavorare insieme. Cerchiamo di lavorare, pensando a migliorare partita dopo partita".